"Не очень большой циклон": Москвичей предупредили о похолодании

В эту пятницу, 23 июня, в Москве ожидается небольшое похолодание. Об этом заявил руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

"В пятницу в Москве будет облачно, дождь. Температура воздуха окажется несколько ниже по сравнению с предыдущими днями — около 18–20 градусов", — отметил он в беседе с телеканалом "Москва 24".

Синоптик пояснил, что дожди принесёт циклон с Балтики. Сначала он пойдёт в Санкт-Петербург, а потом пожалует в Москву и в центральную часть РФ.

"Он не очень большой по размерам. Но всё-таки дожди, которые с ним придут, существенно пополнят копилку осадков, которые сейчас составляют небольшую величину, даже меньше четверти от положенного по климату для Москвы и Московской области", — уточнил специалист.

При этом большая часть недели будет умеренно тёплой: дневные температуры будут на уровне 20–25 градусов. Такая же погода ожидается в субботу и воскресенье, при этом возможны кратковременные дожди.