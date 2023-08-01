IT-эксперт перечислил правила, которые уберегут смартфон от перегрева летом

Летняя жара может навредить работе смартфонов, которые не очень хорошо реагируют на высокие температуры. О том, как избежать перегрева мобильника в периоды летнего зноя, рассказал эксперт по гаджетам, ведущий проекта Pro Hi-Tech Илья Корнейчук.

"Плата смартфона очень сложная, в ней есть чипсет, который управляет смартфоном. При высоких температурах он начинает её снижать. Если температура уже достигла критического значения, происходит автоматическое отключение, чтобы телефон изнутри не нагревался", — объяснил эксперт в беседе с "Вечерней Москвой".

Он добавил, что микрочипы запрограммированы на определённые температурные режимы работы. У одних предельная температура — 91 градус, для другой категории лимит — 100 градусов, а есть и такие устройства, микрочипы которых могут работать при температуре выше 100 градусов. Правда по-настоящему опасные работы смартфонов температуры в России — редкость, поэтому и нагреться до сотни градусов в отсутствии экстремальной жары телефон вряд ли сможет. Так что сильно переживать по этому поводу не стоит.

Корнейчук назвал ряд простых правил, которые помогут предотвратить перегрев вашего девайса: удалить неиспользуемые приложения;

включить запрет на работу в фоновом режиме;

не греть устройство специально;

не оставлять смартфон лежать под прямым воздействием солнечных лучей.