Регион

Уведомления отключены

1 августа, 13:07

IT-эксперт перечислил правила, которые уберегут смартфон от перегрева летом

Эксперт Корнейчук: Запрет работы в фоновом режиме не даст телефону перегреться

Летняя жара может навредить работе смартфонов, которые не очень хорошо реагируют на высокие температуры. О том, как избежать перегрева мобильника в периоды летнего зноя, рассказал эксперт по гаджетам, ведущий проекта Pro Hi-Tech Илья Корнейчук.

"Плата смартфона очень сложная, в ней есть чипсет, который управляет смартфоном. При высоких температурах он начинает её снижать. Если температура уже достигла критического значения, происходит автоматическое отключение, чтобы телефон изнутри не нагревался", — объяснил эксперт в беседе с "Вечерней Москвой".

Он добавил, что микрочипы запрограммированы на определённые температурные режимы работы. У одних предельная температура — 91 градус, для другой категории лимит — 100 градусов, а есть и такие устройства, микрочипы которых могут работать при температуре выше 100 градусов. Правда по-настоящему опасные работы смартфонов температуры в России — редкость, поэтому и нагреться до сотни градусов в отсутствии экстремальной жары телефон вряд ли сможет. Так что сильно переживать по этому поводу не стоит.

Корнейчук назвал ряд простых правил, которые помогут предотвратить перегрев вашего девайса:

  • удалить неиспользуемые приложения;
  • включить запрет на работу в фоновом режиме;
  • не греть устройство специально;
  • не оставлять смартфон лежать под прямым воздействием солнечных лучей.
IT-эксперт назвал 2 веские причины не брать смартфон в кровать

IT-эксперт назвал 2 веские причины не брать смартфон в кровать

Бывает так, что ваш телефон уже перегрелся по каким бы то ни было причинам и его нужно остудить. Эксперт объяснил, чего в таких случаях делать нельзя, разоблачив популярный совет из ТikTok.

Обложка ©

Freepik

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Гаджеты
  • Наука и Технологии

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров