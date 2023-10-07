Эксперт объяснил, как понять, что ваш телефон взломали

Быстро садящаяся батарея, всплывающие окна в браузере и бесконтрольная трата трафика сотовой связи может говорить о взломе. Об этом рассказал генеральный директор компании EdgeЦентр Михаил Шурыгин RT.

"Если в применении устройства ничего не изменилось, а его заряд стал садиться подозрительно быстро, это может быть признаком установленного вредоносного ПО. В этом случае стоит проверить список работающих приложений в меню использования аккумулятора. Чаще всего такие приложения могут называться комбинацией букв или цифр", — сказал специалист.

Эксперт рассказал, что при взломе или вирусе может тратиться трафик сотовой связи или Wi-Fi, а также в смартфоне могут всплывать окна в браузере и бесконтрольно запускаться приложения. Он добавил, что при установленном вредоносном ПО третьи лица могут иметь доступ к настройкам.

Чтобы предотвратить взлом, Шурыгин порекомендовал установить антивирус и периодически проверять смартфон на наличие нежелательных программ. Эксперт добавил, что лучше изменить пароли и пин-коды, так как они хранятся в памяти телефона и злоумышленники могут получить доступ к социальным сетям или приложениям банков.

Специалист заверил, что необходимо обновлять операционную систему устройства, чтобы исключить возможность взлома, а если несанкционированный доступ уже произошёл, то нужно отключить Bluetooth и Wi-Fi, чтобы подозрительные программы не использовали их для передачи данных.