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13 февраля, 06:21

Погибла маленькая девочка: В московской квартире произошёл пожар из-за аппарата для сладкой ваты

В Москве при пожаре в квартире погиб маленький ребёнок, его сестра в реанимации

В Москве при пожаре в квартире погиб маленький ребёнок. Обложка © t.me / moscowproc

В Москве при пожаре в квартире погиб маленький ребёнок. Обложка © t.me / moscowproc

В Москве произошёл пожар в квартире жилого дома на улице Верхние Поля. Как сообщили в Прокуратуре Москвы, девочка 2021 года рождения госпитализирована, её трёхлетняя сестра скончалась от отравления угарным газом.

По данным SHOT, пожар, вероятно, случился из-за загоревшегося аппарата для изготовления сладкой ваты. Всё произошло накануне днём. Возгорание началось в двухкомнатной квартире на первом этаже. Приехавшие на место спасатели обнаружили младшую девочку в детской кроватке без сознания, а старшую — на полу. Последняя скончалась в машине скорой помощи. Пострадавшая малышка сейчас находится в токсикологической реанимации. Всего в квартире выгорело около пяти квадратных метров.

В Москве при пожаре в квартире погиб маленький ребёнок. Фото © t.me / moscowproc

В Москве при пожаре в квартире погиб маленький ребёнок. Фото © t.me / moscowproc

Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". С родителями девочек сейчас общаются следователи.

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Ранее сообщалось, что семья из пяти человек погибла в результате страшного пожара в частном доме в Курганской области. Трагедия произошла в деревне Галаево.

Иван Косицын
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