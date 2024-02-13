Из полыхающего дома в Анапе спасли 12 человек
МЧС: При пожаре в 11-этажном доме в Анапе спасено 12 человек
Из горящего 11-этажного дома в Анапе спасено 12 жильцов. Об этом заявили в пресс-службе МЧС РФ вечером во вторник, 13 февраля.
Горящая крыша 11-этажного дома в Анапе. Видео © Life.ru / Telegram / МЧС России
На видео, которое ведомство опубликовало в телеграм-канале, запечатлена горящая крыша дома. По данным Life.ru, из дома эвакуировали 20 человек, у одного диагностировано отравление угарным газом.
Как сообщал Life.ru, сегодня в Анапе загорелась мансарда жилого 11-этажного дома. Крыша здания уже начала осыпаться.
Обложка ©
Life.ru