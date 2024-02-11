Появилось видео паники на рынке в КБР из-за страшного пожара на площади в две тысячи "квадратов"

На рынке города Майского в Кабардино-Балкарской республике произошло мощное возгорание. Площадь составила уже 2000 квадратных метров, сообщает МЧС России.

"Огнём охвачено 2000 квадратных метров. Всего в тушении задействовано 42 специалиста и 10 единиц техники" , — рассказали в ведомстве.

Людей эвакуируют. Но, судя по кадрам с места происшествия, среди продавцов настоящая паника, они пытаются спасти из пламени свои товары. На данный момент распространение огня удалось прекратить, но тушение продолжается.