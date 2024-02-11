Появилось видео паники на рынке в КБР из-за страшного пожара на площади в две тысячи "квадратов"
На рынке города Майского в КБР произошёл пожар площадью в 2000 квадратных метров
На рынке города Майского в Кабардино-Балкарской республике произошло мощное возгорание. Площадь составила уже 2000 квадратных метров, сообщает МЧС России.
Пожар на рынке города Майского в КБР. Видео © VK / Александровка
"Огнём охвачено 2000 квадратных метров. Всего в тушении задействовано 42 специалиста и 10 единиц техники", — рассказали в ведомстве.
Людей эвакуируют. Но, судя по кадрам с места происшествия, среди продавцов настоящая паника, они пытаются спасти из пламени свои товары. На данный момент распространение огня удалось прекратить, но тушение продолжается.
Тушение пожара на рынке города Майского в КБР. Видео © МЧС России
Напомним, ранее стало известно о пожаре в гостиничном комплексе "Жара Beach Resort" в Тольятти. К тушению привлекли более сотни пожарных и 29 единиц специальной техники. Life.ru публиковал кадры с места событий. Позже мэр города заявил, что, по предварительной версии, к возгоранию могло привести короткое замыкание.
VK / Александровка