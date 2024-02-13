В Анапе мансарда горящего дома рухнула по всей площади, огонь охватил квартиры
Горящий дом в Анапе. Обложка © Telegram / МЧС России
В Анапе мансарда горящего 11-этажного дома обрушилась по всей площади. По данным экстренных служб, огонь повредил 32 квартиры, пишет РИА "Новости".
Пожар в жилом доме в Анапе. Видео © Telegram / SHOT
В МЧС заявили, что из дома эвакуированы 440 человек, среди них 112 детей. Есть один пострадавший. В региональной прокуратуре сообщали, что выводили и жителей близлежащих домов. Над тушением сейчас работают более 100 специалистов и 35 единиц техники. Для жителей организованы три пункта временного размещения — они находятся на базе трёх отелей, уточнили в мэрии Анапы.
Тем временем следователи возбудили уголовное дело по статье "Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".
Как сообщал Life.ru, вечером 13 февраля в Анапе загорелась мансарда жилого 11-этажного дома. После этого крыша здания начала осыпаться. Сотрудники МЧС спасли 12 человек.