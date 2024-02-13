В Анапе мансарда горящего дома рухнула по всей площади, огонь охватил квартиры

В МЧС заявили, что из дома эвакуированы 440 человек, среди них 112 детей. Есть один пострадавший. В региональной прокуратуре сообщали, что выводили и жителей близлежащих домов. Над тушением сейчас работают более 100 специалистов и 35 единиц техники. Для жителей организованы три пункта временного размещения — они находятся на базе трёх отелей, уточнили в мэрии Анапы.