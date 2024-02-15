Тушение пожара во дворе здания "Известия Hall" осложняется высокой пожарной нагрузкой
МЧС: Пожар охватил три строения во дворе "Известия Hall" в центре Москвы
Тушение пожара на территории здания "Известия Hall" на Пушкинской улице в Москве осложняется высокой пожарной нагрузкой, сообщили в пресс-службе МЧС России. Подчёркивается, что спасатели не допустили распространения огня на здание площадки.
Тушение пожара во дворе "Известия Hall" в Москве. Видео © Telegram / МЧС России
"Сотрудники МЧС России не допустили распространение огня на здание "Известия Холл"... Огнеборцы МЧС России работают в условиях плотного задымления. Строительные конструкции и горючие материалы создают высокую пожарную нагрузку. Это осложняет тушение", — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что огонь охватил три неиспользуемых строения во дворе здания. В одном из них частично обрушились конструкции. Доследственная проверка начата по факту пожара.
Напомним, огонь во дворе здания "Известия Hall" возник рано утром 16 февраля. Предварительно, без вести пропавшим числится один человек. Пожар охватил 1500 квадратных метров, ему присвоен третий ранг сложности. По данным Life.ru, тушение осложняется тем, что внутри одной из построек могут находиться газовые баллоны.
Telegram / МЧС России