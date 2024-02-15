Тушение пожара во дворе здания "Известия Hall" осложняется высокой пожарной нагрузкой

Тушение пожара на территории здания "Известия Hall" на Пушкинской улице в Москве осложняется высокой пожарной нагрузкой, сообщили в пресс-службе МЧС России. Подчёркивается, что спасатели не допустили распространения огня на здание площадки.

Тушение пожара во дворе "Известия Hall" в Москве. Видео © Telegram / МЧС России

"Сотрудники МЧС России не допустили распространение огня на здание "Известия Холл"... Огнеборцы МЧС России работают в условиях плотного задымления. Строительные конструкции и горючие материалы создают высокую пожарную нагрузку. Это осложняет тушение", — говорится в сообщении.