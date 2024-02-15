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15 февраля, 07:03

Открытое горение во дворе здания "Известия Hall" в Москве ликвидировано

Пожарные ликвидировали открытое горение во дворе здания "Известия Hall" на Пушкинской площади в Москве. Об этом cообщает ТАСС, ссылаясь на источник в оперативных службах.

Тушение пожара во дворе здания "Известия Hall" в Москве. Видео © Telegram / МЧС России

До этого пресс-служба МЧС России отчиталась о локализации пожара на площади в 1500 квадратных метров. По официальным данным, в результате ЧП никто не пострадал. Однако, по информации Life.ru, при возгорании пострадал мужчина, который получил ожог руки.

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Напомним, страшный пожар во дворе здания "Известия Hall" в Москве разгорелся рано утром 15 февраля. Огонь охватил несколько неиспользуемых построек. По данным Life.ru, тушение осложняет то, что в одной из них могут находиться газовые баллоны. МЧС показывало работу огнеборцев. Благодаря действиям пожарных, огонь не перешёл на здание "Известия Hall".

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Telegram / МЧС России

Иван Косицын
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