Открытое горение во дворе здания "Известия Hall" в Москве ликвидировано

Пожарные ликвидировали открытое горение во дворе здания "Известия Hall" на Пушкинской площади в Москве. Об этом cообщает ТАСС, ссылаясь на источник в оперативных службах.

До этого пресс-служба МЧС России отчиталась о локализации пожара на площади в 1500 квадратных метров. По официальным данным, в результате ЧП никто не пострадал. Однако, по информации Life.ru, при возгорании пострадал мужчина, который получил ожог руки.