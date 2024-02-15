Открытое горение во дворе здания "Известия Hall" в Москве ликвидировано
Пожарные ликвидировали открытое горение во дворе здания "Известия Hall" на Пушкинской площади в Москве. Об этом cообщает ТАСС, ссылаясь на источник в оперативных службах.
Тушение пожара во дворе здания "Известия Hall" в Москве. Видео © Telegram / МЧС России
До этого пресс-служба МЧС России отчиталась о локализации пожара на площади в 1500 квадратных метров. По официальным данным, в результате ЧП никто не пострадал. Однако, по информации Life.ru, при возгорании пострадал мужчина, который получил ожог руки.
Напомним, страшный пожар во дворе здания "Известия Hall" в Москве разгорелся рано утром 15 февраля. Огонь охватил несколько неиспользуемых построек. По данным Life.ru, тушение осложняет то, что в одной из них могут находиться газовые баллоны. МЧС показывало работу огнеборцев. Благодаря действиям пожарных, огонь не перешёл на здание "Известия Hall".
Telegram / МЧС России