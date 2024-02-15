Двое детей погибли при пожаре в частном доме в Якутии

Двое детей погибли при пожаре в частном доме в селе Крест-Кытыл Намского района Якутии, сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС. Огонь охватил стены и пол на площади 15 квадратных метров. В причинах трагедии разбираются сотрудники ведомства.

"К сожалению, в результате воздействия опасных факторов пожара погибли двое детей — четырёх и шести лет... Для работы с родственниками привлечены психологи Главного управления", — говорится в сообщении.

Напомним, тем временем в Москве тушат пожар в "Известия Hall" на Пушкинской площади. Огонь охватил несколько неиспользуемых построек во дворе здания. По данным Life.ru, тушение осложняет то, что в одной из них могут находиться газовые баллоны. Огонь уже достиг площади 1500 квадратных метров. МЧС публиковало видео работы огнеборцев.