На Камчатке двое бездомных заживо сгорели при пожаре в расселённом доме
Последствия пожара в расселённом доме на Камчатке. Обложка © СУ СКР по Камчатскому краю
Пожар в расселённом доме унёс жизни двоих человек на Камчатке. По факту происшествия организована проверка, сообщили в краевом управлении Следственного комитета.
Инцидент произошёл в четырёхэтажке на улице Арсеньева в Петропавловске-Камчатском 17 февраля. После ликвидации возгорания спасатели обнаружили в одном из помещений обгоревшие тела мужчин. Личность одного из погибших установлена, им оказался 43-летний бездомный. По предварительной информации, причиной происшествия стала незатушенная сигарета.
"Органом следствия проводится осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы случившегося, назначены необходимые экспертные исследования в целях установления точной причины возгорания", — сказано в сообщении.
Жертвой огня недавно стал и новосибирский предприниматель, дважды судимый за наркотики и оружие. У мужчины остались жена и дети.