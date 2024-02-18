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18 февраля, 04:57

На Камчатке двое бездомных заживо сгорели при пожаре в расселённом доме

Последствия пожара в расселённом доме на Камчатке. Обложка © СУ СКР по Камчатскому краю

Последствия пожара в расселённом доме на Камчатке. Обложка © СУ СКР по Камчатскому краю

Пожар в расселённом доме унёс жизни двоих человек на Камчатке. По факту происшествия организована проверка, сообщили в краевом управлении Следственного комитета.

Инцидент произошёл в четырёхэтажке на улице Арсеньева в Петропавловске-Камчатском 17 февраля. После ликвидации возгорания спасатели обнаружили в одном из помещений обгоревшие тела мужчин. Личность одного из погибших установлена, им оказался 43-летний бездомный. По предварительной информации, причиной происшествия стала незатушенная сигарета.

"Органом следствия проводится осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы случившегося, назначены необходимые экспертные исследования в целях установления точной причины возгорания", — сказано в сообщении.

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Илья Пушкарев
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