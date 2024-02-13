В Новосибирской области заживо сгорел дважды судимый предприниматель

В Доволенском районе Новосибирской области заживо сгорел мужчина. Об этом сообщили в местной администрации.

"Вызов в 112 поступил в 08:51 утра: на месте работали врачи скорой помощи, пожарные, полиция. Спасти мужчину не удалось", — рассказали представители администрации в беседе с kp.ru.

Местные жители пояснили, что у погибшего остались жена и дети. По их словам, мужчина занимался бизнесом, недавно с супругой они переехали в большой новый дом. В 2010 году мужчину приговорили к восьми годам колонии за наркотики, а в 2020-м дали полтора года условного заключения за незаконное приобретение и хранение оружия.