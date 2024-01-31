Жительница Подмосковья едва сама не сгорела во время приготовления ужина

В Пушкинскую больницу имени профессора Розанова В.Н госпитализировали местную жительницу, получившую серьёзные ожоги во время готовки ужина. Об этом сообщили в пресс-службе медучреждения.

Сотрудники Пушкинской больницы им. Розанова В.Н за работой. Обложка © Пушкинская больница им. Розанова В.Н

Представители больницы рассказали, что женщина поставила на плиту сковороду с налитым в неё оливковым маслом, но забыла об этом и занялась другими делами. Позже она зашла на кухню со стаканом воды в руках, споткнулась и вылила часть жидкости на сковороду. В итоге произошёл взрыв и возгорание кипящего масла. Оно попало на части тела женщины и на одежду, которая быстро воспламенилась.

"Всё это привело к обширной площади ожогов, вплоть до III степени. Тяжесть состояния пациентки и развившаяся ожоговая болезнь потребовали госпитализации в отделение реанимации", — говорится в сообщении.

Заведующий первым хирургическим отделением Артём Косов рассказал, что пациентке провели несколько операций по удалению отмерших тканей и пересадке кожи. В настоящее время жизни пострадавшей ничего не угрожает. Всего женщина провела в больнице 50 дней, за это время медики полностью справились со своей задачей.