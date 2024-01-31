Жительница Подмосковья едва сама не сгорела во время приготовления ужина
В подмосковном Пушкине врачи спасли женщину, на которую попало раскалённое масло
В Пушкинскую больницу имени профессора Розанова В.Н госпитализировали местную жительницу, получившую серьёзные ожоги во время готовки ужина. Об этом сообщили в пресс-службе медучреждения.
Сотрудники Пушкинской больницы им. Розанова В.Н за работой. Обложка © Пушкинская больница им. Розанова В.Н
Представители больницы рассказали, что женщина поставила на плиту сковороду с налитым в неё оливковым маслом, но забыла об этом и занялась другими делами. Позже она зашла на кухню со стаканом воды в руках, споткнулась и вылила часть жидкости на сковороду. В итоге произошёл взрыв и возгорание кипящего масла. Оно попало на части тела женщины и на одежду, которая быстро воспламенилась.
"Всё это привело к обширной площади ожогов, вплоть до III степени. Тяжесть состояния пациентки и развившаяся ожоговая болезнь потребовали госпитализации в отделение реанимации", — говорится в сообщении.
Заведующий первым хирургическим отделением Артём Косов рассказал, что пациентке провели несколько операций по удалению отмерших тканей и пересадке кожи. В настоящее время жизни пострадавшей ничего не угрожает. Всего женщина провела в больнице 50 дней, за это время медики полностью справились со своей задачей.
Ранее Лайф писал, что британка получила ожоги слизистой во время уборки. Оказалось, что женщина случайно создала опасный газ, когда смешала уксус и отбеливатель. В больнице у неё выявили отравление химическим веществом. К счастью, обошлось без серьёзной интоксикации.
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