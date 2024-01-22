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22 января, 12:33

В Москве девочка получила ожоги из-за "сюрприза" аниматора на день рождения

В Москве 10‑летняя именинница получила ожоги из-за жидкого азота от аниматора

В Москве 10‑летняя девочка получила ожоги второй степени в свой день рождения. Всему виной вылитый на неё жидкий азот, которым воспользовалась приглашённая к юной имениннице аниматор. Как сообщает "SHOT ПРОВЕРКА", праздник проходил в семейном парке "Zамания" в торговом центре "Калейдоскоп" на Сходненской улице.

В Москве 10‑летняя именинница получила ожоги из-за жидкого азота от аниматора. Видео © Telegram / "SHOT ПРОВЕРКА"

По данным телеграм-канала, мать школьницы заказала ей получасовую развлекательную программу, в которой дочь и её друзей должны были угостить чёрным мороженым и вкусными коктейлями и не оставить без подарков. Всё это обошлось в 42 тысячи рублей, причём жидкий азот не был заявлен в программе, однако аниматор решила сделать "сюрприз".

Мать пострадавшей уточнила, что всё произошло ближе к концу шоу, когда девушка предложила быстро охладить приготовленный лимонад. Аниматор взяла оставшийся азот и полила им именинницу, но невнимательно отнеслась к правилам техники безопасности, так как не учла, что девочка была в этот момент в носках (при попадании жидкого азота на одежду ткань быстро замораживается, и это приводит к обморожению кожи). Через несколько секунд после того, как азот попал на именинницу, она стала кричать, что ей больно. Организаторы праздника предложили матери скидку в семь тысяч рублей. Теперь в подробностях случившегося разбираются полицейские.

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Telegram / "SHOT ПРОВЕРКА"

Никита Осипов
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