Спина школьника превратилась в сплошной синяк, когда его затянуло в фильтр в рязанском аквапарке

В рязанском аквапарке "Окская жемчужина" 9-летнего ребёнка затянуло в систему фильтрации. Об этом мама пострадавшего мальчика рассказала на своей странице в соцсетях. Женщина ищет возможных свидетелей случившегося. По её словам, ребёнок выжил благодаря помощи других взрослых, но это были не сотрудники аквапарка, а обычные посетители.

"Если вы оказались свидетелем того, как мой ребёнок тонет, оказывали помощь или стали участником аналогичных событий (есть информация, что это далеко не первый случай в этом аквапарке), просьба связаться со мной для дачи показаний", — говорится в обращении жительницы Рязани.

Мама показала жуткие травмы, которые её сын получил в аквапарке "Окская жемчужина". Фото © vk.com / Екатерина Юнина

Прокуратура и Следственный комитет сообщили о возбуждении проверок по факту травмирования ребёнка.

"В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства, в том числе о безопасной эксплуатации объектов", — сообщила в своём телеграм-канале Прокуратура Рязанской области.

Следствие со своей стороны пообещало установить все обстоятельства произошедшего и дать "юридическую оценку действиям сотрудников аквапарка".