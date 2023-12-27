Аниматоров больше не допустят до детей без справки от психиатра

В России изменят правила проведения детских квестов. Теперь аниматоров обяжут предоставлять справки от психиатров, а на самих мероприятиях запретят болевые контакты с участниками. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на ГОСТ для проведения квестов для детей от 6 до 18 лет.

Так, актёры, участвующие в квестах, должны будут иметь профильное образование или удостоверение о прохождении курсов актёрского мастерства. Также аниматоры обязаны предоставлять справки об отсутствии нахождения на учёте в психоневрологическом или наркодиспансере.

Руководитель Росстандарта Антон Шалаев в беседе с "Известиями" рассказал, что в последние годы эта индустрия активно развивалась в России. В то же время не было каких-либо урегулированных правил безопасности, что приводило к различным происшествиям во время квестов.

"В этом году в рамках инициативы депутатов Госдумы был поднят вопрос и принято решение, что вместо законодательного регулирования квестов наиболее рационально использовать механизм мягкого регулирования при помощи национального стандарта", — рассказал собеседник издания.

ГОСТ "Квест-комнаты детские" был разработан рабочей группой во главе с депутатами Госдумы Яной Лантратовой и Екатериной Стенякиной. На днях документ был утверждён Росстандартом.