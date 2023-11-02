В Москве 14-летняя девочка попала в больницу после квеста "Час дьявола"

В Москве 14-летняя школьница оказалась на больничной койке после хоррор-квеста "Час дьявола". Как сообщает SHOT , девочка от страха набежала на железную арматуру, торчащую из стены.

По информации телеграм-канала, школьница принимала участие в квесте, проходившем на Гостиничной улице. Выполняя одно из заданий, девочка резко вскочила с кровати и ударилась об арматуру. При этом школьница прошла квест до конца и только дома сообщила матери, что рассекла голову. В итоге девочку увезли в одну из столичных больниц. По факту произошедшего правоохранители проводят проверку.