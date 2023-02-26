"Били шокером и капали воском": В Петербурге подросток пострадал при прохождении квеста

В Петербурге 17-летний парень пострадал при прохождении квеста. Во время игры юношу ударяли электрошокером, били ремнём и руками. В итоге у него диагностировали закрытый перелом кисти со смещением, ушибы мягких тканей головы и шеи, передаёт портал 78.ru.

По словам матери подростка, электрошокером всё не ограничилось: девочек даже таскали за волосы, приковывали участников квеста к кровати и капали им на живот раскалённый воск. При этом тем, кто глумился над детьми, был мужчина крепкого телосложения. Сейчас мальчик чувствует себя не очень хорошо и находится в эмоционально подавленном состоянии. Родители говорят, что не оставят эту ситуацию просто так и полны готовности писать заявление в полицию.