"Били шокером и капали воском": В Петербурге подросток пострадал при прохождении квеста
В Санкт-Петербурге 17-летний парень получил травмы при прохождении квеста
Девочка на прохождении хоррор-квеста в Петербурге. Фото © black-room.su
В Петербурге 17-летний парень пострадал при прохождении квеста. Во время игры юношу ударяли электрошокером, били ремнём и руками. В итоге у него диагностировали закрытый перелом кисти со смещением, ушибы мягких тканей головы и шеи, передаёт портал 78.ru.
По словам матери подростка, электрошокером всё не ограничилось: девочек даже таскали за волосы, приковывали участников квеста к кровати и капали им на живот раскалённый воск. При этом тем, кто глумился над детьми, был мужчина крепкого телосложения. Сейчас мальчик чувствует себя не очень хорошо и находится в эмоционально подавленном состоянии. Родители говорят, что не оставят эту ситуацию просто так и полны готовности писать заявление в полицию.
Ранее похожая ситуация произошла в Москве. 13-летняя девочка тоже получила множественные травмы во время прохождения страшного квеста. Вот только над подростком никто не издевался и не применял грубую физическую силу. Компанию детей всего лишь напугал актёр, но этого хватило для того, чтобы они с испуга врезались в стену и упали друг на друга.