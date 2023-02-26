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26 февраля, 13:24

"Били шокером и капали воском": В Петербурге подросток пострадал при прохождении квеста

В Санкт-Петербурге 17-летний парень получил травмы при прохождении квеста

<p>Девочка на прохождении хоррор-квеста в Петербурге. Фото © black-room.su </p>

Девочка на прохождении хоррор-квеста в Петербурге. Фото © black-room.su

В Петербурге 17-летний парень пострадал при прохождении квеста. Во время игры юношу ударяли электрошокером, били ремнём и руками. В итоге у него диагностировали закрытый перелом кисти со смещением, ушибы мягких тканей головы и шеи, передаёт портал 78.ru.

По словам матери подростка, электрошокером всё не ограничилось: девочек даже таскали за волосы, приковывали участников квеста к кровати и капали им на живот раскалённый воск. При этом тем, кто глумился над детьми, был мужчина крепкого телосложения. Сейчас мальчик чувствует себя не очень хорошо и находится в эмоционально подавленном состоянии. Родители говорят, что не оставят эту ситуацию просто так и полны готовности писать заявление в полицию.

Семилетняя девочка получила травму позвоночника на занятиях по скалолазанию в Петербурге

Семилетняя девочка получила травму позвоночника на занятиях по скалолазанию в Петербурге

Ранее похожая ситуация произошла в Москве. 13-летняя девочка тоже получила множественные травмы во время прохождения страшного квеста. Вот только над подростком никто не издевался и не применял грубую физическую силу. Компанию детей всего лишь напугал актёр, но этого хватило для того, чтобы они с испуга врезались в стену и упали друг на друга.

Николь Вербер
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