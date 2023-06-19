Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 19 июня 2023, 15:27

В Госдуме призвали ввести ГОСТ на квесты

Депутат Стенякина: В России до конца года утвердят ГОСТ для организации квестов

В России до конца этого года будет утверждён ГОСТ для организации квестов. Об этом сообщила член Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Екатерина Стенякина. По её словам, необходимость урегулировать организацию подобных мероприятий возникла из-за того, что за последние годы участники квестов неоднократно серьёзно травмировались.

"Утверждение ГОСТа станет основанием и для введения кода ОКВЭД для квестов. Потому что сейчас в экономической системе нашей страны такого вида деятельности не существует", — написала парламентарий в телеграм-канале.

По словам Стенякиной, идею о введении стандартов поддержали сами организаторы квестов, а также Минэкономики и Росстандарт.

Аноним пригрозил убийством школьников в Подмосковье, если те не пройдут его "реалити-квест"
Аноним пригрозил убийством школьников в Подмосковье, если те не пройдут его "реалити-квест"

Ранее Лайф сообщал, что в Петербурге подросток пострадал при прохождении квеста. Во время игры 17-летнего юношу ударяли электрошокером, били ремнём и руками. В итоге его родители написали заявление в полицию.

BannerImage

Shutterstock

Наталья Исакова
  • Новости
  • Госдума
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar