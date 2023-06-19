В Госдуме призвали ввести ГОСТ на квесты

В России до конца этого года будет утверждён ГОСТ для организации квестов. Об этом сообщила член Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Екатерина Стенякина. По её словам, необходимость урегулировать организацию подобных мероприятий возникла из-за того, что за последние годы участники квестов неоднократно серьёзно травмировались.

"Утверждение ГОСТа станет основанием и для введения кода ОКВЭД для квестов. Потому что сейчас в экономической системе нашей страны такого вида деятельности не существует", — написала парламентарий в телеграм-канале.

По словам Стенякиной, идею о введении стандартов поддержали сами организаторы квестов, а также Минэкономики и Росстандарт.