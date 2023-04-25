Аноним пригрозил убийством школьников в Подмосковье, если те не пройдут его "реалити-квест"

В Московской области неизвестный угрожает массовым убийством школьников, если они не пройдут его "реалити-квест" на территории образовательного учреждения. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, некто оставил в группах учащихся 20-й школы в Королёве странные сообщения. В них он рассказал, что завтра планирует избавиться от "большого количества биомусора". Согласно правилам игры, чтобы выжить в этом квесте, ученикам надо найти пять бумажек под лестницами в школе и собрать ответ.

Сначала учащиеся пересылали эти подозрительные сообщения друг другу, а потом показали учителям. О случившемся стало известно полиции, теперь правоохранители ищут странного незнакомца и пытаются выяснить детали смертельной игры.