КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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25 апреля, 12:16

Аноним пригрозил убийством школьников в Подмосковье, если те не пройдут его "реалити-квест"

Неизвестный разослал ученикам школы в Королёве угрозы массовым убийством

В Московской области неизвестный угрожает массовым убийством школьников, если они не пройдут его "реалити-квест" на территории образовательного учреждения. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, некто оставил в группах учащихся 20-й школы в Королёве странные сообщения. В них он рассказал, что завтра планирует избавиться от "большого количества биомусора". Согласно правилам игры, чтобы выжить в этом квесте, ученикам надо найти пять бумажек под лестницами в школе и собрать ответ.

Сначала учащиеся пересылали эти подозрительные сообщения друг другу, а потом показали учителям. О случившемся стало известно полиции, теперь правоохранители ищут странного незнакомца и пытаются выяснить детали смертельной игры.

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Ранее полиция проверяла все школы подмосковного Щёлкова из-за угрозы теракта, который якобы должен был произойти 24 апреля. За четыре дня до этого неизвестный в соцсетях написал сообщения с угрозами.

Обложка ©

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Никита Осипов
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