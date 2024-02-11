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Два школьника едва не спалили многоэтажку в Петербурге и не сгорели сами

Полиция задержала двух подростков за поджог покрышек в многоэтажке в Петербурге

11 февраля, 10:13
Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев

Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев

В Санкт-Петербурге полиция задержала двух подростков, которые подозреваются в поджоге покрышек в подъезде дома на улице Фрунзе. Об этом сообщает портал 78.ru со ссылкой на правоохранителей.

В Петербурге подростки сожгли покрышки и устроили пожар в многоэтажке на улице Фрунзе. Видео © VK / Санкт-Петербург. СПБ Live

По данным следствия, 8 февраля злоумышленники в масках сожгли покрышки на лестничной клетке, после чего с отравлением угарным газом были госпитализированы трое жильцов, также серьёзно пострадала одна из квартир на шестом этаже.

Задержанными оказались ученики 7-го и 9-го классов, они под стражей. Мотивы своего поступка школьники объяснить не смогли. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное уничтожение или повреждение имущества общеопасным способом".

Следователи назвали возможную причину ночного пожара в многоэтажке на севере Москвы
Следователи назвали возможную причину ночного пожара в многоэтажке на севере Москвы

Ранее сообщалось, что в Курске пожилая женщина устроила поджог на железнодорожных путях по заданию украинских кураторов. Пенсионерка была уверена, что её курируют сотрудники ФСБ России.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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