В общежитии Саратова вспыхнул пожар, пострадала девочка-подросток

В Заводском районе Саратова произошёл пожар в общежитии на улице Миллеровской, из здания было эвакуировано 20 человек, но пострадал ребёнок. Об этом сообщили в пресс-службе областного МЧС.

"Сообщение о пожаре в Заводском районе Саратова поступило сегодня ночью в 01:28. На площади 12 кв. м горела комната на втором этаже пятиэтажного дома. <...> Были спасены 20 человек, в том числе трое детей", — говорится в публикации ведомства.

Там уточнили, что погибших в результате пожара нет, однако известно об одной пострадавшей — девочке 2009 года рождения. Она была госпитализирована с отравлением продуктами горения. Глава Минздрава Саратовской области Олег Костин в личном телеграм-канале написал, что пострадавшая доставлена в областную детскую клиническую больницу, где ей оказали своевременную медицинскую помощь. Сейчас угрозы для жизни девочки нет.

Происшествием заинтересовались в региональной прокуратуре. Пресс-служба ведомства сообщила о том, что будет проведена проверка.