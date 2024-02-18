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18 февраля, 19:07

В общежитии Саратова вспыхнул пожар, пострадала девочка-подросток

Последствия пожара в общежитии Саратова. Обложка © t.me / МЧС Саратовской области

Последствия пожара в общежитии Саратова. Обложка © t.me / МЧС Саратовской области

В Заводском районе Саратова произошёл пожар в общежитии на улице Миллеровской, из здания было эвакуировано 20 человек, но пострадал ребёнок. Об этом сообщили в пресс-службе областного МЧС.

"Сообщение о пожаре в Заводском районе Саратова поступило сегодня ночью в 01:28. На площади 12 кв. м горела комната на втором этаже пятиэтажного дома. <...> Были спасены 20 человек, в том числе трое детей", говорится в публикации ведомства.

Там уточнили, что погибших в результате пожара нет, однако известно об одной пострадавшей — девочке 2009 года рождения. Она была госпитализирована с отравлением продуктами горения. Глава Минздрава Саратовской области Олег Костин в личном телеграм-канале написал, что пострадавшая доставлена в областную детскую клиническую больницу, где ей оказали своевременную медицинскую помощь. Сейчас угрозы для жизни девочки нет.

Происшествием заинтересовались в региональной прокуратуре. Пресс-служба ведомства сообщила о том, что будет проведена проверка.

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А ранее Life.ru рассказывал о пожаре, вспыхнувшем в расселённом доме в Камчатском крае, жертвами которого стали два человека. Возгорание произошло в одной из четырёхэтажек Петропавловска-Камчатского. После того как пожар был потушен, сотрудники экстренных служб нашли обгоревшие трупы мужчин в одном из помещений.

Юрий Лысенко
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