Пожар охватил предприятие во Львове после мощного взрыва

Обширный пожар случился после взрыва ночью в воскресенье в промышленной зоне во Львове, на западе Украины. Об этом сообщил глава областной администрации Максим Козицкий в своём Telegram-канале.

"Сегодня в 4:00 (5:00 мск) на объекте промышленности во Львове раздался взрыв. Начался пожар… Пожар был потушен", — рассказал Козицкий.

Глава областной администрации добавил, что на месте возгорания работают представители СБУ и национальной полиции. Обстоятельства произошедшего уточняются.