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18 февраля, 12:35

Пожар охватил предприятие во Львове после мощного взрыва

Во Львове после взрыва случился пожар на промышленном предприятии

Пожар на промышленном предприятии во Львове. Фото © t.me / Львівська ОВА (ОДА)

Пожар на промышленном предприятии во Львове. Фото © t.me / Львівська ОВА (ОДА)

Обширный пожар случился после взрыва ночью в воскресенье в промышленной зоне во Львове, на западе Украины. Об этом сообщил глава областной администрации Максим Козицкий в своём Telegram-канале.

"Сегодня в 4:00 (5:00 мск) на объекте промышленности во Львове раздался взрыв. Начался пожар… Пожар был потушен", — рассказал Козицкий.

Глава областной администрации добавил, что на месте возгорания работают представители СБУ и национальной полиции. Обстоятельства произошедшего уточняются.

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Ранее в Полтавской области произошёл пожар на объекте инфраструктуры. Глава военной администрации региона Пронин отметил, что пожар удалось потушить, а сообщений о жертвах и пострадавших не поступало.

Владимир Озеров
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