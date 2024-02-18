Пожар охватил предприятие во Львове после мощного взрыва
Во Львове после взрыва случился пожар на промышленном предприятии
Пожар на промышленном предприятии во Львове. Фото © t.me / Львівська ОВА (ОДА)
Обширный пожар случился после взрыва ночью в воскресенье в промышленной зоне во Львове, на западе Украины. Об этом сообщил глава областной администрации Максим Козицкий в своём Telegram-канале.
"Сегодня в 4:00 (5:00 мск) на объекте промышленности во Львове раздался взрыв. Начался пожар… Пожар был потушен", — рассказал Козицкий.
Глава областной администрации добавил, что на месте возгорания работают представители СБУ и национальной полиции. Обстоятельства произошедшего уточняются.
Ранее в Полтавской области произошёл пожар на объекте инфраструктуры. Глава военной администрации региона Пронин отметил, что пожар удалось потушить, а сообщений о жертвах и пострадавших не поступало.