Инфраструктурный объект повреждён под Полтавой

Объект инфраструктуры Полтавской области Украины получил повреждения, там вспыхнул пожар. Об этом сообщил глава военной администрации региона Филипп Пронин.

По сведениям чиновника, после взрывов в Полтавской области на объекте возникло возгорание. Пожар к данному моменту удалось ликвидировать. Жертв и пострадавших в результате ЧП нет, написал он.