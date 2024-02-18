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18 февраля, 06:20

Инфраструктурный объект повреждён под Полтавой

В Полтавской области Украины повреждён инфраструктурный объект

Объект инфраструктуры Полтавской области Украины получил повреждения, там вспыхнул пожар. Об этом сообщил глава военной администрации региона Филипп Пронин.

По сведениям чиновника, после взрывов в Полтавской области на объекте возникло возгорание. Пожар к данному моменту удалось ликвидировать. Жертв и пострадавших в результате ЧП нет, написал он.

Взрыв повредил объект инфраструктуры на окраине Запорожья
Взрыв повредил объект инфраструктуры на окраине Запорожья

А в Харькове ранее прогремели взрывы, в результате которых объект критической инфраструктуры был разрушен.

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Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям

Андрей Бражников
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