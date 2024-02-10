В Харькове уничтожен объект критической инфраструктуры 10 февраля, 10:25 В Харькове уничтожен объект критической инфраструктуры. Обложка © t.me / Харьковская областная прокуратура

В Харькове прогремели взрывы, в результате которых разрушен объект критической инфраструктуры. Об этом сообщается в телеграм-канале региональной украинской прокуратуры.

"Уничтожен объект критической инфраструктуры, произошла утечка дизельного топлива, <…> вспыхнули масштабные пожары", — говорится в тексте.

Взрывы произошли вечером 9 февраля, а затем вспыхнули пожары. Информацию уже подтвердили в Нацполиции Украины.

Также сообщалось о взрывах в городе Очакове Николаевской области, в Харькове и Одессе на фоне прозвучавшей воздушной тревоги. В нескольких районах после этого пропало электричество.

Авторы Татьяна Миссуми