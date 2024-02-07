ВС РФ нанесли групповой удар по военно-промышленным предприятиям Украины

Российские войска в ходе специальной военной операции нанесли групповой удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. Как сообщили в пресс-службе Минобороны РФ, в цехах противника, о которых идёт речь, производились морские дроны, береговые ракетные комплексы, снаряды для реактивных систем залпового огня и взрывчатые вещества.

Удар был нанесён высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотными летательными аппаратами.

"Цель удара достигнута. Все объекты поражены", — сообщили в пресс-службе военного ведомства.

Географию нанесения ударов в министерстве не уточнили, однако на Украине сегодня, 7 февраля, прогремела серия взрывов. В частности, во Львовской, Сумской, Ивано-Франковской, Днепропетровской областях, в Харькове. Взрывы также раздались в центре Киева, сработала система ПВО.