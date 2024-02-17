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17 февраля, 11:39

Взрыв повредил объект инфраструктуры на окраине Запорожья

Подконтрольный Киеву глава Запорожской областной государственной администрации Иван Фёдоров заявил, что при взрыве на окраине Запорожья получил повреждения объект инфраструктуры.

"Предварительно — попадание по объекту инфраструктуры на окраине Запорожья", — заявил Фёдоров у себя в телеграм-канале.

По информации онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога прозвучала в 12:59 мск в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Сирена не утихает до сих пор.

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А в Харькове ранее прогремели взрывы, в результате которых объект критической инфраструктуры был разрушен.

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ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Владимир Озеров
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