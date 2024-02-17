Взрыв повредил объект инфраструктуры на окраине Запорожья

Подконтрольный Киеву глава Запорожской областной государственной администрации Иван Фёдоров заявил, что при взрыве на окраине Запорожья получил повреждения объект инфраструктуры.

"Предварительно — попадание по объекту инфраструктуры на окраине Запорожья", — заявил Фёдоров у себя в телеграм-канале.

По информации онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога прозвучала в 12:59 мск в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Сирена не утихает до сих пор.