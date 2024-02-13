Киев пожалел денег и оставил бойцов ВСУ без защиты в Запорожье

Украинские власти не стали выделять деньги на защиту подконтрольной части Запорожья противотанковыми бетонными пирамидами, известными как "зубы дракона". Об этом со ссылкой на портал закупок сообщило издание "Страна.ua".

Тендер на производство фортификационных сооружений был проведён ещё в январе 2024 года. Компания – исполнитель задания оценила свою работу в 70 миллионов гривен, хотя изначально на это планировалось выделить почти 90 миллионов. Впрочем, к реализации оборонного проекта приступить так и не удалось, потому что заказчик отменил тендер по причине отсутствия финансирования.