Киев пожалел денег и оставил бойцов ВСУ без защиты в Запорожье
СМИ: Киев отказался закупать противотанковые "зубы дракона" для защиты Запорожья
Украинские власти не стали выделять деньги на защиту подконтрольной части Запорожья противотанковыми бетонными пирамидами, известными как "зубы дракона". Об этом со ссылкой на портал закупок сообщило издание "Страна.ua".
Тендер на производство фортификационных сооружений был проведён ещё в январе 2024 года. Компания – исполнитель задания оценила свою работу в 70 миллионов гривен, хотя изначально на это планировалось выделить почти 90 миллионов. Впрочем, к реализации оборонного проекта приступить так и не удалось, потому что заказчик отменил тендер по причине отсутствия финансирования.
"В служебной записке директора департамента финансов Запорожской ОВА Сергея Медведя говорится, что средства на счета Запорожской областной военной администрации из госбюджета не поступили", — уточнили в издании.
Обратить внимание на ситуацию с "зубами дракона" мог бы Владимир Зеленский, который недавно якобы посетил линию фронта в Запорожской области. Впрочем, не исключено, что кадры с визитом политика — обычная дешёвая постановка.
ТАСС / Сергей Бобылев