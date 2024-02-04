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Зеленский посетил позиции ВСУ под Работином на Запорожском направлении

4 февраля, 17:00
Владимир Зеленский приехал в село Работино. Фото © Администрация Президента Украины

Владимир Зеленский приехал в село Работино. Фото © Администрация Президента Украины

Владимир Зеленский приехал на позиции военнослужащих ВСУ в районе села Работино на подконтрольной Киеву территории Запорожской области. Об этом он рассказал в своём телеграм-канале.

Владимр Зеленский приехал к солдатам ВСУ под Работином. Видео © T.me / Zelenskiy / Official

На публикуемых кадрах Зеленский в каске и бронежилете сначала раскачивается в транспорте, видимо, на ухабистой дороге к месту, а затем сосредоточенно изучает карту боевых действий в окружении украинских военных в бункере. Как рассказали в пресс-службе политика, в ходе посещения местности он также заслушал доклад от командующего оперативной группировкой войск "Запорожье" Владимира Горбатюка.

Минобороны опубликовало видео сдачи в плен бойцов ВСУ на Запорожском направлении
Минобороны опубликовало видео сдачи в плен бойцов ВСУ на Запорожском направлении

Ранее неоднократно сообщалось о больших потерях украинской армии на Запорожском направлении, в том числе в районе села Работино. При этом глава региона Евгений Балицкий отмечал, что российские военные медленно и верно продвигаются на данном участке, сберегая свой личный состав.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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