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31 января, 01:57

Балицкий заявил о постепенном продвижении ВС РФ в Запорожской области

Военные России медленно продвигаются в Запорожской области, сберегая личный состав. Об этом заявил глава региона Евгений Балицкий.

"Мы очень бережём личный состав, поэтому не стоит задача за какой-то разрушенный населённый пункт положить десятки жизней наших солдат", — признался он в беседе с РИА "Новости".

Балицкий объяснил, что для этого противник "мощнейшим образом обрабатывается артиллерией" и только потом происходит какое-то минимальное движение.

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t.me / Минобороны России

Артур Лапсаков
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