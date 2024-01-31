Балицкий заявил о постепенном продвижении ВС РФ в Запорожской области

Военные России медленно продвигаются в Запорожской области, сберегая личный состав. Об этом заявил глава региона Евгений Балицкий.

"Мы очень бережём личный состав, поэтому не стоит задача за какой-то разрушенный населённый пункт положить десятки жизней наших солдат", — признался он в беседе с РИА "Новости".

Балицкий объяснил, что для этого противник "мощнейшим образом обрабатывается артиллерией" и только потом происходит какое-то минимальное движение.