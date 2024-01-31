Балицкий заявил о постепенном продвижении ВС РФ в Запорожской области
Военные России медленно продвигаются в Запорожской области, сберегая личный состав. Об этом заявил глава региона Евгений Балицкий.
"Мы очень бережём личный состав, поэтому не стоит задача за какой-то разрушенный населённый пункт положить десятки жизней наших солдат", — признался он в беседе с РИА "Новости".
Балицкий объяснил, что для этого противник "мощнейшим образом обрабатывается артиллерией" и только потом происходит какое-то минимальное движение.
Ранее Лайф рассказывал, на каких направлениях СВО российские военные активизируют усилия. Наш эксперт уверен, что самые большие схватки впереди и о победе говорить пока слишком рано.
t.me / Минобороны России