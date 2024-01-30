Кадыров объявил об успешном наступлении ВС РФ в районе Белогоревки
Кадыров: Спецназ "Ахмат" нанёс ВСУ серьёзный урон в районе Белогоревки
Спецназ "Ахмат" и группа "Аида" нанесла серьёзный урон бойцам Вооружённых сил Украины в районе Белогоревки. Об этом в своих соцсетях сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Спецназ "Ахмат" нанёс ВСУ серьёзный урон в районе Белогоревки. Видео © T.me / Kadyrov_95
"За 10 дней ликвидировано чуть больше роты личного состава ВСУ. <…> При помощи FPV-дронов и сбросов разбито огромное количество укрепрайонов противника", — рассказал Кадыров в своём телеграм-канале.
За это время были уничтожены три пулемёта Browning, несколько противотанковых гранатомётов СПГ-9, а также около девяти установок спутниковой системы Starlink. Российских бойцов пытались атаковать ракетами РСЗО HIMARS и авиабомбами на 700 тысяч долларов, а также реактивными снарядами Excalibur на 75 миллионов рублей, однако все средства, потраченные Киевом на вооружение, были спущены "впустую".
Ранее Лайф писал, что ВСУ потеряли около 300 военнослужащих На Краснолиманском направлении. По информации Минобороны, за минувшие сутки враг потерял три танка, четыре боевые бронированные машины, а также пять автомобилей. ВС РФ улучшили положение по переднему краю.
T.me / Kadyrov_95