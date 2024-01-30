Кадыров объявил об успешном наступлении ВС РФ в районе Белогоревки

Спецназ "Ахмат" и группа "Аида" нанесла серьёзный урон бойцам Вооружённых сил Украины в районе Белогоревки. Об этом в своих соцсетях сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Спецназ "Ахмат" нанёс ВСУ серьёзный урон в районе Белогоревки. Видео © T.me / Kadyrov_95

"За 10 дней ликвидировано чуть больше роты личного состава ВСУ. <…> При помощи FPV-дронов и сбросов разбито огромное количество укрепрайонов противника", — рассказал Кадыров в своём телеграм-канале.

За это время были уничтожены три пулемёта Browning, несколько противотанковых гранатомётов СПГ-9, а также около девяти установок спутниковой системы Starlink. Российских бойцов пытались атаковать ракетами РСЗО HIMARS и авиабомбами на 700 тысяч долларов, а также реактивными снарядами Excalibur на 75 миллионов рублей, однако все средства, потраченные Киевом на вооружение, были спущены "впустую".