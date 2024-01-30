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30 января, 10:22

Штурмовики ВСУ отступили у Ямполовки и Червоной Дибровы, потеряв почти 300 товарищей

ВСУ за сутки потеряли до 290 военнослужащих на Краснолиманском направлении

За минувшие сутки ВСУ потеряли до 290 военнослужащих на Краснолиманском направлении, в то время как российские силы продвинулись вперёд. Как сообщили в Минобороны РФ, в ходе действий наших бойцов враг также лишился трёх танков, четырёх боевых бронированных машин и пяти автомобилей.

"Активными действиями группировки войск "Центр" улучшено положение по переднему краю и отражены три атаки штурмовых групп 60-й и 63-й механизированных бригад ВСУ в районах насёленных пунктов Ямполовка ДНР и Червоная Диброва ЛНР. Потери противника составили до 290 военнослужащих", — добавили в ведомстве.

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Напомним, на Украине не знают, как восполнить дефицит живой силы в ВСУ. Киев провёл уже девять волн мобилизации, а в декабре 2023 года Генштаб попросил Владимира Зеленского призвать ещё полмиллиона человек. Для этого власти придумали пять вариантов нового законопроекта о мобилизации, причём каждый из них оказался крайне спорным. Более того, успевших покинуть Незалежную украинцев призвали встать на воинский учёт за рубежом.

Обложка ©

Getty Images / Diego Herrera Carcedo

Александра Мышляева
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