Штурмовики ВСУ отступили у Ямполовки и Червоной Дибровы, потеряв почти 300 товарищей
ВСУ за сутки потеряли до 290 военнослужащих на Краснолиманском направлении
За минувшие сутки ВСУ потеряли до 290 военнослужащих на Краснолиманском направлении, в то время как российские силы продвинулись вперёд. Как сообщили в Минобороны РФ, в ходе действий наших бойцов враг также лишился трёх танков, четырёх боевых бронированных машин и пяти автомобилей.
"Активными действиями группировки войск "Центр" улучшено положение по переднему краю и отражены три атаки штурмовых групп 60-й и 63-й механизированных бригад ВСУ в районах насёленных пунктов Ямполовка ДНР и Червоная Диброва ЛНР. Потери противника составили до 290 военнослужащих", — добавили в ведомстве.
Напомним, на Украине не знают, как восполнить дефицит живой силы в ВСУ. Киев провёл уже девять волн мобилизации, а в декабре 2023 года Генштаб попросил Владимира Зеленского призвать ещё полмиллиона человек. Для этого власти придумали пять вариантов нового законопроекта о мобилизации, причём каждый из них оказался крайне спорным. Более того, успевших покинуть Незалежную украинцев призвали встать на воинский учёт за рубежом.
Getty Images / Diego Herrera Carcedo