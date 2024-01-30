Штурмовики ВСУ отступили у Ямполовки и Червоной Дибровы, потеряв почти 300 товарищей

За минувшие сутки ВСУ потеряли до 290 военнослужащих на Краснолиманском направлении, в то время как российские силы продвинулись вперёд. Как сообщили в Минобороны РФ, в ходе действий наших бойцов враг также лишился трёх танков, четырёх боевых бронированных машин и пяти автомобилей.