Военный эксперт прикинул, соврал ли Зеленский о численности украинских солдат
Капитан запаса Дандыкин считает, что в ВСУ призвали столько же, сколько потеряли
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Владимир Зеленский не соврал, оценив численность ВСУ приблизительно в миллион человек, вот только в его случае куда более показательной является статистика потерь в ходе специальной военной операции. Об этом в интервью "Ленте.ру" заявил капитан первого ранга в запасе Василий Дандыкин.
"Украина находится в постоянной мобилизации: начинали с 200 тысяч человек, потом призывали и призывали. Военных много на Белорусском направлении — на границах с нашими регионами. На линии соприкосновения где-то 500–600 тысяч человек. Но потери огромные, только по некрологам подсчитали порядка 400 тысяч человек, с ранеными это где-то миллион", — отметил военный эксперт.
По мнению Дандыкина, исход конфликта не всегда обязательно зависит от численности войск. Более решающим здесь выступает фактор действий, которые предпринимает высшее руководство.
"Не всё решают люди. Решают те, кто руководит боевыми действиями, важно, у кого какие средства авиации, беспилотники и прочее", — добавил он.
Ранее Зеленский отметил особую важность мобилизации в стране. Президент Украины заявил, что если в рядах не хватает обученных опытных бойцов, то необходимо дать высшему военному руководству средства для того, чтоб оно могло подготовить новых солдат. Кроме того, Зеленский пригрозил Западу третьей мировой войной в случае отказа помогать Киеву оружием или деньгами. Политик упрекнул партнёров, которые "комфортно обосновались в других странах" и оттуда твердят о том, что Украина защищает общеевропейские ценности, хотя "жизни за это отдают только украинцы".