Владимир Зеленский не соврал, оценив численность ВСУ приблизительно в миллион человек, вот только в его случае куда более показательной является статистика потерь в ходе специальной военной операции. Об этом в интервью "Ленте.ру" заявил капитан первого ранга в запасе Василий Дандыкин.

"Украина находится в постоянной мобилизации: начинали с 200 тысяч человек, потом призывали и призывали. Военных много на Белорусском направлении — на границах с нашими регионами. На линии соприкосновения где-то 500–600 тысяч человек. Но потери огромные, только по некрологам подсчитали порядка 400 тысяч человек, с ранеными это где-то миллион", — отметил военный эксперт.

По мнению Дандыкина, исход конфликта не всегда обязательно зависит от численности войск. Более решающим здесь выступает фактор действий, которые предпринимает высшее руководство.

"Не всё решают люди. Решают те, кто руководит боевыми действиями, важно, у кого какие средства авиации, беспилотники и прочее", — добавил он.