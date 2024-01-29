Численность украинских войск составляет 880 тысяч человек. Такую цифру назвал в интервью телеканалу ARD предводитель киевского режима Владимир Зеленский. При этом он тут же уточнил, что украинская армия на сегодняшний день "миллионная", чем окончательно запутал собеседника.

"У нас служит 880 тысяч человек, у нас миллионная армия", — заявил Зеленский.

Отвечая на уточняющий вопрос о привлечении к военной службе уехавших за рубеж украинцев, он отметил, что для него это "вопрос справедливости": гражданин, по мнению Зеленского, обязан вернуться на родину и либо пойти за неё воевать, либо устроиться на работу и платить налоги на содержание тех, кто воюет.