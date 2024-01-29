Зеленский сам себя загнал в тупик, пытаясь подсчитать численность ВСУ
Зеленский сообщил, что в "миллионной" украинской армии служит 880 тысяч человек
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Численность украинских войск составляет 880 тысяч человек. Такую цифру назвал в интервью телеканалу ARD предводитель киевского режима Владимир Зеленский. При этом он тут же уточнил, что украинская армия на сегодняшний день "миллионная", чем окончательно запутал собеседника.
"У нас служит 880 тысяч человек, у нас миллионная армия", — заявил Зеленский.
Отвечая на уточняющий вопрос о привлечении к военной службе уехавших за рубеж украинцев, он отметил, что для него это "вопрос справедливости": гражданин, по мнению Зеленского, обязан вернуться на родину и либо пойти за неё воевать, либо устроиться на работу и платить налоги на содержание тех, кто воюет.
Лайф уже писал, что власти Украины теряются в догадках, как восполнить дефицит живой силы в ВСУ. В стране провели уже девять волн мобилизации, а в декабре 2023 года Генштаб попросил Зеленского призвать ещё полмиллиона человек. Для этого власти придумали пять вариантов законопроекта о мобилизации, но каждый из них оказался крайне спорным. Более того, успевших покинуть Незалежную украинцев призвали встать на воинский учёт за рубежом. При этом серьёзные последствия за бегство от службы грозят не только самому уклонисту, но и всей его семье.