В Вооружённых силах Украины наблюдаются сложности в вопросах подготовки мобилизованных, ведь зачастую в учебных центрах они лишь распивают алкоголь. Об этом сообщил экс-командир 4-й роты 47-й механизированной бригады ВСУ Николай Мельник.

"Всё у нас плохо: обеспечение, подготовка, управленческие решения. Сейчас большинство учебных центров не учат солдат ничему, кроме алкоголизма", — отметил он в беседе с "Украинской правдой", назвав ВСУ "бумажной армией".

По словам Мельника, в рядах украинских войск мало мотивированных солдат — зачастую они отказываются идти в бой или сдаются в плен, когда ВС РФ ещё даже не начали штурм. В результате беглецы раскрывают расположение военных объектов. Мельник считает, что Киев должен усилить пропаганду, а также изменить формат военной подготовки и мобилизации.