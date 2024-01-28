"Бумажная армия": В ВСУ обучают новобранцев лишь алкоголизму, заявил украинский военный
Украинский военный Мельник: Новобранцев в центрах ВСУ обучают лишь алкоголизму
В Вооружённых силах Украины наблюдаются сложности в вопросах подготовки мобилизованных, ведь зачастую в учебных центрах они лишь распивают алкоголь. Об этом сообщил экс-командир 4-й роты 47-й механизированной бригады ВСУ Николай Мельник.
"Всё у нас плохо: обеспечение, подготовка, управленческие решения. Сейчас большинство учебных центров не учат солдат ничему, кроме алкоголизма", — отметил он в беседе с "Украинской правдой", назвав ВСУ "бумажной армией".
По словам Мельника, в рядах украинских войск мало мотивированных солдат — зачастую они отказываются идти в бой или сдаются в плен, когда ВС РФ ещё даже не начали штурм. В результате беглецы раскрывают расположение военных объектов. Мельник считает, что Киев должен усилить пропаганду, а также изменить формат военной подготовки и мобилизации.
Ранее пленный боец ВСУ рассказал, что командиры кормили солдат наркотиками. Российский боец подтвердил эту историю и отметил, что после штурмов украинских позиций на телах военных Незалежной, в блиндажах и опорных пунктах множество раз находили шприцы и запрещённые вещества.
Ранее Лайф писал, что на Украине не знают, как восполнить дефицит живой силы в ВСУ. Там уже провели девять волн мобилизации, а в декабре 2023 года Генштаб попросил Владимира Зеленского призвать ещё полмиллиона человек. Для этого власти придумали пять вариантов законопроекта о мобилизации, но каждый из них оказался крайне спорным. Более того, успевших покинуть Незалежную украинцев призвали встать на воинский учёт за рубежом. При этом серьёзные последствия за бегство от службы грозят не только самому уклонисту, но и всей его семье.
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