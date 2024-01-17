Мать украинской военной рассказала, что командиры оставили бойцов ВСУ без еды, но зато с наркотиками

Украинские командиры на позициях в районе Артёмовска предлагали подчинённым психотропные вещества и алкоголь, чтобы избавиться от страха. Об этом рассказала мать одной из погибших военнослужащих ВСУ.

"Перед тем как она погибла, за неделю до этого, она мне говорила, что "здесь очень страшно, нас просто кинули, нас бросили на позициях, нам не дали ни помощи, ни защиты, ни поддержки, ничего, мы один паёк делили на несколько человек и не было воды", — приводит её слова РИА "Новости".

Девушка рассказала, что военачальники разрешали подчинённым распивать алкоголь и баловаться наркотиками, чтобы противостоять усталости. Бойцам ВСУ в окопах было жутко страшно, каждую секунду одолевала невыносимая безысходность. Всем сильно хотелось домой, а притупить свои чувства можно было только с помощью запрещёнки.

"Они пили и глотали, всё было, чтобы не спать. Я не разбираюсь, но пропадает сон, пропадает страх", — добавила собеседница агентства.