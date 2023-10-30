На Украине признали, что употребляющие наркотики бойцы ВСУ опасны для страны
Экс-депутат Рады Мосийчук: Наркотики и алкоголизм в ВСУ опасны для Украины
Украинские военные по-своему справляются с непрекращающимися неудачами. Бойцы ВСУ привыкли глушить стресс с помощью алкоголя и наркотиков, однако под действием веществ они начинают представлять реальную угрозу для себя и своих соратников, заявил экс-депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук.
По словам политика, в рядах украинской армии у многих военнослужащих "сносит крышу", из-за чего им начинает казаться, что справиться с суровой реальностью можно, только убежав от неё при помощи "допинга". Однако самое страшное начинается уже под ним.
"Они выходят в поле, а у них дроны летают, как пчёлы в голове, стреляют непонятно куда и непонятно во что", — указал Мосийчук в интервью YouTube-каналу "Дикий LIVE".
Ранее Лайф рассказывал, как губернатор Херсонской области Владимир Сальдо побеседовал с украинскими военнопленными. Политик узнал, что командование ВСУ подмешивает солдатам какие-то вещества прямо в еду и воду, чтобы они шли в атаку невменяемыми и ничего не помнили. По мнению Сальдо, это чистой воды нацизм — сродни сжиганию беззащитных людей в печах.
ТАСС / EPA / FILIP SINGER