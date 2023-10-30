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Опубликовано 30 октября 2023, 06:55
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На Украине признали, что употребляющие наркотики бойцы ВСУ опасны для страны

Экс-депутат Рады Мосийчук: Наркотики и алкоголизм в ВСУ опасны для Украины

Украинские военные по-своему справляются с непрекращающимися неудачами. Бойцы ВСУ привыкли глушить стресс с помощью алкоголя и наркотиков, однако под действием веществ они начинают представлять реальную угрозу для себя и своих соратников, заявил экс-депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук.

По словам политика, в рядах украинской армии у многих военнослужащих "сносит крышу", из-за чего им начинает казаться, что справиться с суровой реальностью можно, только убежав от неё при помощи "допинга". Однако самое страшное начинается уже под ним.

"Они выходят в поле, а у них дроны летают, как пчёлы в голове, стреляют непонятно куда и непонятно во что", — указал Мосийчук в интервью YouTube-каналу "Дикий LIVE".

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Ранее Лайф рассказывал, как губернатор Херсонской области Владимир Сальдо побеседовал с украинскими военнопленными. Политик узнал, что командование ВСУ подмешивает солдатам какие-то вещества прямо в еду и воду, чтобы они шли в атаку невменяемыми и ничего не помнили. По мнению Сальдо, это чистой воды нацизм — сродни сжиганию беззащитных людей в печах.

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ТАСС / EPA / FILIP SINGER

Николь Вербер
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