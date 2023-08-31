Генпрокурор Украины признал, что на фронт для ВСУ поставляются наркотики

Преступные группировки снабжают украинский фронт наркотическими веществами. Об этом рассказал генпрокурор страны Андрей Костин во время координационного совещания с руководителями правоохранительных органов.

По его словам, необходимо создать более мощное противодействие противозаконному созданию и использованию наркотических средств и прекурсоров на территории Незалежной.

"Организованная преступность постоянно рядом. Мы видим, что могут существовать цепочки поставки этих средств на линию фронта, в Вооружённые силы. Мы этому противодействуем и понимаем, что это направление есть и будет нашим приоритетным, пока мы не прекратим эту деятельность на уровне нашего государства", — сообщил Костин.