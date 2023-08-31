Генпрокурор Украины признал, что на фронт для ВСУ поставляются наркотики
Генпрокурор Украины Костин: Преступники поставляют наркотики на фронт для ВСУ
Преступные группировки снабжают украинский фронт наркотическими веществами. Об этом рассказал генпрокурор страны Андрей Костин во время координационного совещания с руководителями правоохранительных органов.
По его словам, необходимо создать более мощное противодействие противозаконному созданию и использованию наркотических средств и прекурсоров на территории Незалежной.
"Организованная преступность постоянно рядом. Мы видим, что могут существовать цепочки поставки этих средств на линию фронта, в Вооружённые силы. Мы этому противодействуем и понимаем, что это направление есть и будет нашим приоритетным, пока мы не прекратим эту деятельность на уровне нашего государства", — сообщил Костин.
По его словам, вопрос усложняется трансграничным измерением, однако активизация ОПГ — это "опыт всех стран", которые пережили войну и вооружённые конфликты. Генпрокурор подчеркнул, что помощь в борьбе с незаконными поставками запрещённых веществ оказывают все партнёры Украины на уровне минюста США, ФБР и европейских институций.
Несмотря на громкие заявления о борьбе с наркотиками, Правительство Украины ещё летом 2022 года поддержало законопроект о легализации медицинской марихуаны, но на этом процесс остановился. Однако в конце июня Владимир Зеленский призвал довести дело до конца, чтобы граждане могли утолять "боль из-за войны". Так называемый постпред президента Украины в Крыму Тамила Ташева заявила, что власти Незалежной хотят выращивать марихуану в Крыму. Растить её будут под особым наблюдением: в теплицах установят камеры, а каждый куст пометят штрих-кодом.
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