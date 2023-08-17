Доктор Кокс из "Клиники" призвал Зеленского лечиться от наркомании

Американский актер Джон Макгинли, известный по роли доктора Кокса в сериале "Клиника", призвал президента Украины Владимира Зеленского начать лечиться от наркомании. Также артист посоветовал лидеру Незалежной быть добрее.

"За последний год выпивка и наркотики стали твоими лучшими друзьями, я понимаю. Самый важный совет, который я могу дать тебе в этом деле: единственный выход — это доброта", — отметил актёр на своей странице в Instagram*.

Макгинли призвал Зеленского позаботиться о себе и добавил, что единственная дорожная карта, которую украинский президент может использовать, это та, которая основана на доброте и заботе о себе.

"Влад, должен позаботился о Владе, вот как это работает", — подчеркнул актёр.

В Сети уже давно ходят слухи о том, что украинский лидер балуется не только алкоголем, но и зависим от наркотических веществ. После одного из майских выступлений политика его внешний вид вызвал массу вопросов, на которые поспешил ответить врач. Как пояснил нарколог и психиатр Василий Шуров, его мешки под глазами связаны с тем, что он несколько дней подряд выпивал и ушёл в "приличный запой".