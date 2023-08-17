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17 августа, 03:28

Доктор Кокс из "Клиники" призвал Зеленского лечиться от наркомании

Актёр сериала "Клиника" Макгинли: Зеленскому нужно лечиться от наркозависимости

<p>Президент Украины Владимир Зеленский и актёр Джон Макгинли в образе доктора Кокса из сериала "Клиника". Обложка © t. me / Zelenskiy / Official / <a href="https://www.kino-teatr.ru/kino/movie/hollywood/24029/foto/309932/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kino-teatr.ru</a> / кадр из сериала "Клиника"</p>

Президент Украины Владимир Зеленский и актёр Джон Макгинли в образе доктора Кокса из сериала "Клиника". Обложка © t. me / Zelenskiy / Official / kino-teatr.ru / кадр из сериала "Клиника"

Американский актер Джон Макгинли, известный по роли доктора Кокса в сериале "Клиника", призвал президента Украины Владимира Зеленского начать лечиться от наркомании. Также артист посоветовал лидеру Незалежной быть добрее.

"За последний год выпивка и наркотики стали твоими лучшими друзьями, я понимаю. Самый важный совет, который я могу дать тебе в этом деле: единственный выход — это доброта", — отметил актёр на своей странице в Instagram*.

Макгинли призвал Зеленского позаботиться о себе и добавил, что единственная дорожная карта, которую украинский президент может использовать, это та, которая основана на доброте и заботе о себе.

"Влад, должен позаботился о Владе, вот как это работает", — подчеркнул актёр.

Фродо из "Властелина колец" предложил Зеленскому помощь в борьбе с наркозависимостью

Фродо из "Властелина колец" предложил Зеленскому помощь в борьбе с наркозависимостью

В Сети уже давно ходят слухи о том, что украинский лидер балуется не только алкоголем, но и зависим от наркотических веществ. После одного из майских выступлений политика его внешний вид вызвал массу вопросов, на которые поспешил ответить врач. Как пояснил нарколог и психиатр Василий Шуров, его мешки под глазами связаны с тем, что он несколько дней подряд выпивал и ушёл в "приличный запой".

* Соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.

Никита Никонов
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