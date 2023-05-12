Отёкший Зеленский мог выйти в эфир после "приличного запоя" с наркотиками, считает врач

Мешки под глазами президента Украины Владимира Зеленского связаны с тем, что он несколько дней подряд выпивал. Такое мнение в беседе с Лайфом высказал врач-нарколог и психиатр Василий Шуров. Ранее Зеленский записал видеообращение, а его внешний вид вызвал множество вопросов.

"Лицо очень отёчное, пастозное. Мы видим действительно выраженные мешки под глазами, выраженные носогубные складки, то есть это лицо человека, который несколько дней очень хорошо выпивал. И сейчас вот его вытрезвили немножко, посадили перед суфлёром", — сказал специалист.

По словам Шурова, Зеленский с трудом читает с суфлёра и часто сбивается. Он предположил, что перед выступлением у лидера Незалежной был "приличный запой".

"И, как всегда, фирменное подшмыгивание носом. Возможно, было сочетанное употребление по типу психостимулятор и алкоголь для седации", — заключил врач.