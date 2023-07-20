Фродо из "Властелина колец" предложил Зеленскому помощь в борьбе с наркозависимостью

Американский актёр и звезда фэнтезийной трилогии "Властелин колец" Элайджа Вуд предложил украинскому президенту Владимиру Зеленскому помощь в лечении алкогольной и наркотической зависимостей. Видеообращение к главе Незалежной он опубликовал в своём Instagram*, после чего его аккаунт удалили.

"Привет, Владимир, я надеюсь, ты в порядке. Заметил у тебя изрядную зависимость от веществ и алкоголя, надеюсь, ты пройдёшь через это, только следи за собой, тем более есть люди, готовые тебе помочь в любой момент", — сказал он на видео.

Исполнивший роль хоббита Фродо Бэггинса даже приложил к посту ссылку на специализированную клинику, вот только публикация понравилась далеко не всем. Пользователи тут же закидали актёра жалобами, в результате чего его аккаунт оказался заблокирован. Теперь комментаторы гадают, была ли это реклама рехаба или же Вуд искренне забеспокоился о здоровье Зеленского.

В Сети уже давно ходят слухи о том, что украинский лидер балуется не только алкоголем, но и зависим от наркотических веществ. После одного из майских выступлений политика его внешний вид вызвал массу вопросов, на которые поспешил ответить врач. Как пояснил нарколог и психиатр Василий Шуров, его мешки под глазами связаны с тем, что он несколько дней подряд выпивал и ушёл в "приличный запой".