Зеленский в открытую шантажирует Запад третьей мировой войной

Владимир Зеленский пригрозил Западу третьей мировой войной в случае отказа помогать Украине оружием или деньгами. Такое самонадеянное заявление прозвучало в интервью немецкому телеканалу ARD. Политик упрекнул партнёров, которые "комфортно обосновались в других странах" и оттуда твердят о том, что Украина защищает общеевропейские ценности, хотя "жизни за это отдают только украинцы".

"Мы находимся в очень сложном моменте. Можно и геополитически, и финансово остановить Россию с этой войной, не допустить разрушения Украины, уничтожения нашей нации, не допустить глобальной миграции, третьей мировой войны", — заявил Зеленский.

Он добавил, что в случае отказа от поддержки Украины "война придёт и в другие страны".