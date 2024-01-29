Зеленский в открытую шантажирует Запад третьей мировой войной
Зеленский пригрозил Западу третьей мировой войной, если Киев не получит помощи
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Владимир Зеленский пригрозил Западу третьей мировой войной в случае отказа помогать Украине оружием или деньгами. Такое самонадеянное заявление прозвучало в интервью немецкому телеканалу ARD. Политик упрекнул партнёров, которые "комфортно обосновались в других странах" и оттуда твердят о том, что Украина защищает общеевропейские ценности, хотя "жизни за это отдают только украинцы".
"Мы находимся в очень сложном моменте. Можно и геополитически, и финансово остановить Россию с этой войной, не допустить разрушения Украины, уничтожения нашей нации, не допустить глобальной миграции, третьей мировой войны", — заявил Зеленский.
Он добавил, что в случае отказа от поддержки Украины "война придёт и в другие страны".
Ранее Зеленского на смех поднял заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев. Российский политик жёстко прошёлся по его указу об "исторически населённых украинцами" территориях нашей страны, отметив, что "незатейливый пропагандистский ход старший украинский наркоман" предпринял в результате провала Киева на фронте.