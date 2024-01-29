Статистика психических расстройств в ВСУ может оказаться куда более плачевной, чем пытается нарисовать командование. Об этом заявил психиатр-нарколог Василий Шуров в интервью телеканалу "360". Таким образом, он отчасти согласился с выводами британской газеты The Times, поднявшей вопрос о некачественной психологической помощи и реабилитации, которую Киев оказался не способен обеспечить своим бойцам. Вот только если британские эксперты оценили численность украинских солдат с психозом в 30%, то нарколог убеждён в том, что таковых гораздо больше.

По словам Шурова, есть множество факторов, влияющих на ментальное состояние военнослужащих. Особо пагубное влияние оказывают отсутствие ротации, боевого слаживания и непредсказуемость командного состава в рядах ВСУ.

"Острые психические расстройства — это психозы, депрессия, нарушение адаптации, панические атаки. Всё, что протекает с выраженной симптоматикой", — обрисовал суть проблемы нарколог.

Ещё одна проблема заключается в отложенном проявлении многих недугов. К примеру, признаки посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) появляются только через несколько месяцев, когда мозг осознает степень тяжести полученной травмы. Кроме того, в рядах ВСУ немало солдат, которые уже поступили к ним с психическими заболеваниями.

"Поступают люди с психопатологией, используются боевые наркотики, различные психоактивные вещества, чтобы люди выдерживали этот стресс. То есть дополнительно нарушается функционирование их мозга", — добавил Шуров.