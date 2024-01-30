Потери ВСУ на самом смертоносном участке фронта за сутки превысили 300 солдат

Российская группировка войск "Юг" в ходе СВО нанесла очередное поражение украинской армии на Донецком направлении, которое считается самым смертоносным для ВСУ. Потери противника за сутки исчисляются сотнями, сообщает Минобороны РФ.

"На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжёлых огнемётных систем заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населённых пунктов Красное, Андреевка, Новомихайловка, Курдюмовка и Георгиевка НР. Противник потерял убитыми и ранеными до 310 военнослужащих", — сказано в сводке министерства.