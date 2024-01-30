Потери ВСУ на самом смертоносном участке фронта за сутки превысили 300 солдат
ВСУ за сутки потеряли на Донецком направлении до 310 бойцов убитыми и ранеными
Российская группировка войск "Юг" в ходе СВО нанесла очередное поражение украинской армии на Донецком направлении, которое считается самым смертоносным для ВСУ. Потери противника за сутки исчисляются сотнями, сообщает Минобороны РФ.
"На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжёлых огнемётных систем заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населённых пунктов Красное, Андреевка, Новомихайловка, Курдюмовка и Георгиевка НР. Противник потерял убитыми и ранеными до 310 военнослужащих", — сказано в сводке министерства.
ВСУ также понесли потери и в технике. За минувшие сутки они лишились двух танков, трёх боевых машин пехоты, 11 автомобилей.
Ранее Лайф писал, что на Украине не знают, как восполнить потери в живой силе в ВСУ. Там уже провели девять волн мобилизации, а в декабре 2023 года Генштаб попросил Владимира Зеленского призвать ещё полмиллиона человек. Для этого власти придумали пять вариантов законопроекта о мобилизации, но каждый из них оказался крайне спорным. Более того, успевших покинуть Незалежную украинцев призвали встать на воинский учёт за рубежом. При этом серьёзные последствия за бегство от службы грозят не только самому уклонисту, но и всей его семье.
Getty Images / Diego Herrera Carcedo