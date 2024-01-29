Солдаты ВСУ в перерывах между боями будут учить украинский язык

На Украине организуют курсы по изучению украинского языка для бойцов ВСУ, причём учить солдат начнут прямо в военных формированиях. Об этом рассказал языковой омбудсмен Тарас Креминь по итогам встречи с украинским солдатами.

"Договорились об открытии языковых курсов для военнослужащих, которые хотят усовершенствовать свои знания и должным образом подготовиться к экзамену на определение уровня владения государственным языком. Буду способствовать в вопросах создания такой сети в военных формированиях", — цитирует чиновника его пресс-служба.