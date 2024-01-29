Солдаты ВСУ в перерывах между боями будут учить украинский язык
Омбудсмен Креминь сообщил об открытии курсов по украинскому языку для бойцов ВСУ
Киев решил обучить солдат ВСУ украинскому языку. Обложка © Getty Images / Diego Herrera Carcedo
На Украине организуют курсы по изучению украинского языка для бойцов ВСУ, причём учить солдат начнут прямо в военных формированиях. Об этом рассказал языковой омбудсмен Тарас Креминь по итогам встречи с украинским солдатами.
"Договорились об открытии языковых курсов для военнослужащих, которые хотят усовершенствовать свои знания и должным образом подготовиться к экзамену на определение уровня владения государственным языком. Буду способствовать в вопросах создания такой сети в военных формированиях", — цитирует чиновника его пресс-служба.
Ранее экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион призвала "утилизировать" русскоговорящих украинцев, набросившись в том числе на бойцов "Азова"*, не использовавших "мову". Фарион нарвалась на уголовное дело и была уволена из университета "Львовская политехника". Однако она продолжила критиковать русскоговорящих бойцов ВСУ. Так, по её словам, во Львове слишко много русской речи, из-за чего город якобы кажется оккупированным диверсантами.
* Запрещённая в России террористическая организация.