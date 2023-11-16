Оскандалившуюся "защитницу мовы" Фарион уволили из университета во Львове

Руководство университета "Львовская политехника" приняло решение уволить бывшего депутата Верховной рады Ирину Фарион, которая оказалась в центре нескольких скандалов, связанных с оскорблениями в адрес русскоговорящих украинцев. О произошедшем сообщил министр образования и науки Украины Оксен Лисовой.

"Львовская политехника" уволила Фарион. Соответствующий приказ уже подписан ректором. Студенты были, есть и всегда будут мощным двигателем изменений и трансформаций. Позиция министерства неизменна — людям, не разделяющим ценности достоинства и не испытывающим уважения к воинам, нет места в системе образования", — заявил Лисовой на своей странице в Facebook*.

Издание "Страна" уточняет, что уволить Фарион потребовали сами студенты, а руководство университета поначалу отказывалось это сделать, объясняя, что не отвечает за действия сотрудников, совершённые вне стен учреждения.

Напомним, ранее СБУ возбудила дело против Фарион по четырём статьям: "Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной и региональной принадлежности", "Оскорбление чести и достоинства военнослужащего", "Нарушение тайны переписки" и "Нарушение неприкосновенности частной жизни". В последнее время Фарион, позиционирующую себя как ярую защитницу украинского языка, буквально преследуют неприятности, а последней каплей стал крупный скандал с бойцами "Азова"**, которых она отказалась считать украинцами из-за незнания мовы. Также напомним, что Фарион — автор высказывания о том, что русскоязычных в армии нужно "презирать".