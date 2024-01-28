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28 января, 06:12

"Город диверсантов": Призывавшая "утилизировать" русскоговорящих экс-депутат Рады взбесилась из-за ситуации во Львове

Экс-депутат Рады Фарион: Львов стал "городом диверсантов" из-за русскоговорящих

Ирина Фарион. Обложка © Wikipedia.org

Ирина Фарион. Обложка © Wikipedia.org

Среди жителей Львова слишком много русскоговорящих, пожаловалась экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион. По словам политика, после начала спецоперации она то и дело слышала на центральной площади города речь на ненавистном ей языке.

"Я, как только это началось и Львов превратился в город диверсантов, — я иду по площади Рынок, там говорят на русском языке — откуда я знаю, что это не москаль?" — сказала бывший парламентарий в интервью украинским СМИ.

По мнению Фарион, русскоговорящих в Незалежной быть не может, так как Конституционный суд отказался признавать таких украинцев отдельной юридической категорией.

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Напомним, Ирина Фарион известна своими, даже по меркам Незалежной, крайне антироссийскими взглядами. Экс-депутат Верховной рады не раз отмечалась ксенофобскими заявлениями, а осенью 2023 года она и вовсе призвала "утилизировать" русскоговорящих украинцев, набросившись в том числе на бойцов "Азова"*, не использовавших "мову". Фарион нарвалась на уголовное дело и была уволена из университета "Львовская политехника". Однако она, видимо, не успокоилась и уже недавно снова наехала на русскоговорящих бойцов ВСУ.

* Запрещённая в России террористическая организация.

Матвей Константинов
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