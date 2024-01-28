"Город диверсантов": Призывавшая "утилизировать" русскоговорящих экс-депутат Рады взбесилась из-за ситуации во Львове

Среди жителей Львова слишком много русскоговорящих, пожаловалась экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион. По словам политика, после начала спецоперации она то и дело слышала на центральной площади города речь на ненавистном ей языке.

"Я, как только это началось и Львов превратился в город диверсантов, — я иду по площади Рынок, там говорят на русском языке — откуда я знаю, что это не москаль?" — сказала бывший парламентарий в интервью украинским СМИ.

По мнению Фарион, русскоговорящих в Незалежной быть не может, так как Конституционный суд отказался признавать таких украинцев отдельной юридической категорией.