Российские военные за сутки нанесли поражение трём штурмовым бригадам ВСУ в районе Нестерянки, Работина и Вербового Запорожской области. В результате противник потерял до 30 бойцов, сообщает пресс-служба Минобороны России.

"Подразделения российской группировки войск при поддержке авиации и артиллерии нанесли поражение живой силе и технике 65-й, 117-й механизированных, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Нестерянка, Работино и Вербовое Запорожской области. ВСУ потеряли убитыми и ранеными до 30 военнослужащих", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале российского оборонного ведомства.

Помимо живой силы ВСУ на Запорожском направлении также лишились двух боевых бронированных машин и орудия Д-30, добавили в министерстве.