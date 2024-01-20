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20 января, 11:34

ВС России отразили 10 атак и уничтожили 150 бойцов ВСУ на Купянском направлении

Вооружённые силы России в ходе специальной военной операции отразили десять атак на Купянском направлении за сутки и уничтожили до 150 солдат ВСУ. Противник пытался пойти в наступление у населённых пунктов Синьковка, Крахмальное Харьковской области и Терны ДНР, уточнили в Минобороны РФ.

"На Купянском направлении подразделения Западной группировки войск активными действиями и огнём артиллерии отразили десять атак штурмовых групп 30-й, 32-й и 60-й механизированных, 57-й мотопехотной бригад ВСУ и 103-й бригады теробороны. Потери ВСУ составили до 150 военнослужащих и два автомобиля", — сказано в сводке Минобороны РФ.

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Украинская армия несёт катастрофические потери не только под Купянском, но и на других направлениях. Ранее она лишилась 280 солдат на Донецком направлении.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Андрей Бражников
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