ВС России отразили 10 атак и уничтожили 150 бойцов ВСУ на Купянском направлении

Вооружённые силы России в ходе специальной военной операции отразили десять атак на Купянском направлении за сутки и уничтожили до 150 солдат ВСУ. Противник пытался пойти в наступление у населённых пунктов Синьковка, Крахмальное Харьковской области и Терны ДНР, уточнили в Минобороны РФ.