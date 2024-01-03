Бойцы "Запада" разгромили из "Акации" группу пехоты ВСУ под Купянском
Расчёты "Акации" группировки "Запад" уничтожили группу пехоты ВСУ под Купянском
Российская группировка войск "Запад" продолжает успешное выполнение боевых задач на Купянском направлении. Как сообщили в Министерстве обороны РФ, накануне на данном участке бойцы уничтожили группу пехоты ВСУ огнём из самоходных артиллерийских установок "Акация".
"На Купянском направлении в ходе ведения воздушной разведки операторы БПЛА обнаружили скрытное выдвижение группы пехоты ВСУ в сторону российских позиций", — рассказали в оборонном ведомстве.
После получения точных координат военные поразили огнём из "Акации" группу пехотинцев и две БМП ВСУ. Как признался командир САУ с позывным Жорик, несмотря на мороз, на участке было очень жарко: выяснилось, что группа украинских солдат растянулась вдоль минного поля и пыталась снять свои же мины. Все они были обнаружены при помощи дронов, после чего их начали "методично накрывать".
О тяжёлом для ВСУ положении на Купянском направлении ранее сообщал украинский генерал в отставке Сергей Кривонос. По его словам, Киеву не под силу снабдить армию не только должным количеством тренированных бойцов, но и вооружением.
VK / Минобороны РФ