Российская группировка войск "Запад" продолжает успешное выполнение боевых задач на Купянском направлении. Как сообщили в Министерстве обороны РФ, накануне на данном участке бойцы уничтожили группу пехоты ВСУ огнём из самоходных артиллерийских установок "Акация".

"На Купянском направлении в ходе ведения воздушной разведки операторы БПЛА обнаружили скрытное выдвижение группы пехоты ВСУ в сторону российских позиций", — рассказали в оборонном ведомстве.

После получения точных координат военные поразили огнём из "Акации" группу пехотинцев и две БМП ВСУ. Как признался командир САУ с позывным Жорик, несмотря на мороз, на участке было очень жарко: выяснилось, что группа украинских солдат растянулась вдоль минного поля и пыталась снять свои же мины. Все они были обнаружены при помощи дронов, после чего их начали "методично накрывать".